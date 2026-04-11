¿Viajas a EEUU por la frontera?: Conoce el límite de kilómetros de la "visa láser" para evitar ser deportado

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El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó que el uso de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), conocida comúnmente como visa láser, está sujeto a restricciones geográficas y de tiempo que, de ser ignoradas, provocan la cancelación del documento y la salida obligatoria del territorio estadounidense.

El flujo diario de ciudadanos que ingresan a Estados Unidos mediante este documento ha derivado en un incremento de reportes por uso indebido. Las autoridades migratorias señalaron que poseer la tarjeta no otorga libertad de tránsito total por el país, sino que funciona bajo condiciones específicas de distancia y estancia. La normativa vigente establece que el oficial de migración en el punto de entrada tiene la facultad de negar el ingreso o iniciar procesos de remoción si detecta que el portador planea exceder los límites permitidos sin los permisos adicionales requeridos.

Restricciones geográficas y tiempo de estancia

El uso de la visa láser sin el acompañamiento de un pasaporte vigente limita el movimiento del portador a franjas fronterizas determinadas según el estado de ingreso.

En Texas y California, el límite de desplazamiento es de 40 kilómetros desde la línea divisoria; en Nuevo México se extiende a 88 kilómetros, mientras que en Arizona el margen es de 120 kilómetros. Asimismo, el periodo de permanencia autorizado bajo esta modalidad es de un máximo de 30 días.

Superar cualquiera de estos dos parámetros sin tramitar el permiso I-94 se considera una infracción migratoria directa.

Naturaleza del documento y sanciones

La denominada forma DSP-150 combina las funciones de una Tarjeta de Cruce Fronterizo y una visa de visitante B1/B2. Esta dualidad genera confusiones entre los usuarios, quienes omiten que para viajes de larga distancia o estancias prolongadas es obligatorio presentar el pasaporte y obtener la autorización correspondiente. El incumplimiento de estas reglas, que se mantienen estrictas durante este 2026, faculta a los agentes fronterizos para proceder con la revocación inmediata del visado y la prohibición de entrada futura al país.

Procedimiento en los puntos de control

La verificación de los límites autorizados se realiza de forma constante en los puntos de control instalados en las carreteras cercanas a la frontera. Los oficiales supervisan que el motivo del viaje coincida con las actividades de turismo o compras permitidas, descartando fines laborales o de residencia. En caso de que un ciudadano sea interceptado fuera de las millas autorizadas para su estado de ingreso, el protocolo estipula la custodia y el retorno al país de origen, independientemente de que el documento se encuentre vigente.

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