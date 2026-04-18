¿Se acabaron las amenazas? Trump descarta que Irán pueda cerrar el estrecho de Ormuz: esto dijo

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El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado que Irán carece de la fuerza necesaria para doblegar a su administración mediante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En una comparecencia desde el Despacho Oval, el mandatario calificó de intentos de chantaje las amenazas de Teherán y recalcó que su Gobierno mantiene una postura firme a pesar de estar manteniendo diálogos.

De acuerdo con la agencia EFE, mientras Trump se muestra optimista sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo por escrito, las fuerzas navales estadounidenses mantienen un bloqueo sobre los puertos de Irán, lo que llevó al régimen iraní a declarar nuevamente el estrecho como zona restringida.

El control del paso marítimo

Irán volvió a anunciar que el estrecho de Ormuz está bajo su control estricto como respuesta al bloqueo impuesto por EEUU a sus exportaciones. El Gobierno iraní sostiene que no permitirá la libre circulación si sus propios buques no pueden navegar sin restricciones.

Esta situación generó preocupación en los mercados internacionales, ya que por esta ruta transita cerca del 20% del petróleo mundial y cualquier alteración eleva los precios de la energía.

Negociaciones en curso

A pesar de la dureza de los mensajes públicos, Trump confirmó que existen conversaciones positivas y que se siente cerca de lograr un pacto que beneficie a todas las partes. Según fuentes diplomáticas, se realizaron reuniones de alto nivel en Pakistán donde se han acercado posturas sobre el programa nuclear y la seguridad marítima.

El presidente estadounidense dejó claro que no levantará las restricciones actuales hasta que el acuerdo sea formal y esté firmado.

Impacto del bloqueo naval

El ejército de EEUU informó que logró detener el avance de varios barcos que intentaban salir de puertos iraníes en los últimos días.

Por su parte, Irán advirtió que si sus puertos no son seguros, ningún otro puerto de la región lo será, lo que aumenta el riesgo de enfrentamientos directos en el mar. Países como China y diversas naciones de Europa pidieron calma a ambas partes para evitar una crisis energética mayor.

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