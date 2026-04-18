Evita el robo de identidad: por qué el IRS es más estricto en sus llamadas este 2026

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La temporada de impuestos de 2026 entra en su fase más crítica y las líneas telefónicas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) están al rojo vivo.

La agencia ha emitido un recordatorio fundamental: si planeas llamar para resolver dudas sobre tu declaración, más vale que estés preparado.

Para evitar que tu llamada termine en una frustrante desconexión o en la negativa de un representante a brindarte datos, es obligatorio superar un estricto protocolo de seguridad diseñado para blindar tu información contra el robo de identidad.

El primer paso: "Permítanos ayudarle" en línea

Antes de levantar el teléfono, el IRS recomienda encarecidamente visitar IRS.gov. La herramienta digital "Permítanos ayudarle" está diseñada para resolver el 80% de las dudas comunes de forma instantánea.

Si después de navegar el sitio web aún necesitas hablar con un ser humano, debes saber que el representante solo discutirá información personal si logras verificar quién eres con documentos en mano.

Lista de verificación: qué tener a mano antes de marcar

Para asegurar que tu consulta se resuelva en un solo intento y no tengas que volver a llamar, organiza los siguientes documentos sobre tu escritorio:

Identificación Básica: Números de Seguro Social (SSN) y fechas de nacimiento de todas las personas incluidas en la declaración.

Usuarios de ITIN: Si no tienes Seguro Social, debes tener a mano tu carta oficial con el Número de Identificación Personal del Contribuyente .

Estado Civil Tributario: Confirmar si declaras como soltero, jefe de familia, casado (conjunta o separada) o viudo elegible.

Declaraciones Anteriores: Ten a la mano la declaración del año pasado; el representante podría pedirte cifras específicas de ese documento para validar tu identidad.

La "Evidencia": Una copia de la declaración actual que estás consultando y cualquier carta o aviso oficial que hayas recibido del IRS por correo.

¿Llamas por otra persona? Reglas para representantes

Por ley, el IRS tiene prohibido dar información a terceros a menos que exista una autorización legal explícita. Si estás ayudando a un familiar o eres un preparador profesional, debes contar con:

Autorización: Verbal o escrita del contribuyente. Formularios Oficiales: Debes haber presentado y tener firmado el Formulario 8821 (Autorización de Información) o el Formulario 2848 (Poder Legal). Identificación Profesional: Tu Número de Identificación de Preparador del IRS (PTIN) o el número de tercero designado.

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