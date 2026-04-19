Vuelos Miami-Caracas: así puede comprar boletos desde la web de American Airlines

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La aerolínea American Airlines volvió a activar la venta de boletos para la ruta Miami–Caracas, lo que representa un nuevo avance en el restablecimiento de la conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos.

Boletos disponibles en el sistema de reservas

A través de su plataforma oficial, la aerolínea habilitó la opción para revisar itinerarios, precios y fechas de vuelo entre Caracas (CCS) y Miami (MIA).

El primer vuelo ida y vuelta tiene una cotización de 1.879,19 euros , el más económico, con un tiempo estimado de 3 horas con 20 minutos.

Los costos de los boletos varían según la fecha seleccionada por el pasajero. Para los vuelos más próximos, las tarifas pueden alcanzar cifras elevadas, mientras que para los meses siguientes se observan montos ligeramente más bajos.

Uno de los factores clave en el precio de los boletos es la disponibilidad reducida de cupos. Según explicó Vicky Herrera, presidenta de Avavit, actualmente existe un número limitado de asientos por día, lo que impide cubrir la demanda total de pasajeros interesados en esta ruta.

Esto ha provocado que en varias fechas los vuelos ya presenten baja disponibilidad, generando mayor presión sobre los precios.

Proceso para la compra de vuelos

Ingresar al portal oficial

Seleccionar la ruta Miami (MIA) - Caracas (CCS)

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Comparar opciones de horarios y tarifas

Completar el pago en línea

La reaparición de la ruta forma parte de un proceso gradual de recuperación de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, tras varios años sin conexión directa regular. La aerolínea ya había manifestado su intención de retomar operaciones, sujeto a permisos regulatorios.

La conexión aérea entre Caracas y Miami es una de las más relevantes para los venezolanos, especialmente por su impacto en la movilidad familiar y comercial. Miami se ha consolidado como un punto clave para la diáspora venezolana.

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