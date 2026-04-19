Delcy Rodríguez anuncia conversaciones con Siemens y GE para resolver el problema eléctrico del Zulia

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Este domingo la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que están en conversaciones directas con las empresas Siemens y General Electric (GE) para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia.

Además de ello, detalló iniciativas como el "Plan Luz" para la Universidad del Zulia y la intervención en Lara - Zulia, orientadas a atender y solucionar los desafíos del estado.

Destacó que no descansará hasta que "esas heridas que ha dejado el extremismo sean sanadas en nuestra patria, no nos vamos a rendir".

Agregó, además que, la nación que hay que dejarles a las generaciones futuras "no puede ser un país de odio, pero tampoco puede ser un país sancionado, donde sus derechos económicos estén restringidos".

Reiteró el cese de las sanciones contra Venezuela, "todas las sanciones, que no quede ni una, porque damos pasos, gracias a este diálogo diplomático damos pasos, pero tenemos que ir más allá", subrayó.



Rodriguez, puntualizó que Venezuela está en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en la actualidad está "luchando por los US$ 5.000 millones" que son de la nación;.

Agregó que este dinero será destinado para "recuperar infraestructura vital, electricidad, agua, hospitales, para invertir inmediatamente en producción estratégica de petróleo, gas, petroquímica, que signifique ingresos para nuestros trabajadores, para dar estabilidad a nuestra reservas internacionales y equilibrios macroeconómicos que permitan dar sustento a la economía nacional".

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