INCES instala mesa de trabajo con Traki: buscan potenciar las pasantías de aprendices

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (lnces) instaló una mesa de trabajo con red de tiendas Trak, como parte de una atención masiva que se desplegará a nivel nacional en los próximos meses.
La reunión estuvo liderada por el Director Ejecutivo del Despacho, Alfredo Carquez, junto a la Gerente Regional de Inces Caracas, Rosario Caraballo, y el equipo de Gestión Humana de Traki.
¿Cuál es el objetivo?
De acuerdo a una publicación en Instagram, la acción se enmarca en el Programa Nacional de Aprendizaje (PNA), el cual busca fortalecer el puente para que los aprendices Inces realicen sus pasantías directamente en el espacio laboral.
También buscan potenciar la certificación de saberes: "Profesionalizamos la técnica ocupacional de cada trabajador, desde el área administrativa hasta la operativa. Si hay experiencia, ¡nosotros la certificamos!", asegura la institución.
"El reto es claro: elevar el target de las empresas venezolanas mediante mano de obra cualificada y certificada, garantizando que el conocimiento empírico se transforme en acreditación profesional oficial", reiteran en el material audiovidual.
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