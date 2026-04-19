INCES instala mesa de trabajo con Traki: buscan potenciar las pasantías de aprendices

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El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (lnces) instaló una mesa de trabajo con red de tiendas Trak, como parte de una atención masiva que se desplegará a nivel nacional en los próximos meses.



​La reunión estuvo liderada por el Director Ejecutivo del Despacho, Alfredo Carquez, junto a la Gerente Regional de Inces Caracas, Rosario Caraballo, y el equipo de Gestión Humana de Traki.

¿Cuál es el objetivo?

De acuerdo a una publicación en Instagram, la acción se enmarca en el ​Programa Nacional de Aprendizaje (PNA), el cual busca fortalecer el puente para que los aprendices Inces realicen sus pasantías directamente en el espacio laboral.



También buscan potenciar la ​certificación de saberes: "Profesionalizamos la técnica ocupacional de cada trabajador, desde el área administrativa hasta la operativa. Si hay experiencia, ¡nosotros la certificamos!", asegura la institución.



"​El reto es claro: elevar el target de las empresas venezolanas mediante mano de obra cualificada y certificada, garantizando que el conocimiento empírico se transforme en acreditación profesional oficial", reiteran en el material audiovidual.

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