Presidente de Sofitasa explica cómo las sanciones influyen en la economía venezolana: video

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El presidente de Sofitasa, José María Nogueroles, analizó cómo las sanciones internacionales han influido en la economía venezolana, señalando que sus efectos trascienden el sector público y alcanzan también al sistema financiero privado.

Sus declaraciones, abordan el impacto que generan las restricciones aplicadas al Banco Central de Venezuela (BCV) y cómo estas condicionan la operatividad bancaria.

El directivo enfatizó que, aunque el sector privado no ha sido sancionado de forma directa, las medidas terminan afectando a toda la estructura financiera del país.

Nogueroles explicó que las sanciones generan un efecto en cadena dentro del sistema bancario, limitando la disponibilidad de recursos y la movilidad de activos financieros. En este sentido, destacó que las restricciones impuestas al BCV repercuten en entidades como Sofitasa, reduciendo su capacidad de acción.

El representante de la entidad calificó las sanciones como altamente perjudiciales para el país y explicó que su alcance afecta incluso a instituciones privadas que no están directamente sancionadas. Nogueroles afirmó:

“Ustedes dirán ¿y en qué sector lo han afectado a usted, el sector privado no ha sido nunca sancionado? y es verdad, es el sector público que está sancionado, pero sancionado el Banco Central sancionan a todo el sistema, especialmente a Sofitasa.”

El presidente de Sofitasa detalló que la institución mantiene inversiones depositadas en el Banco Central de Venezuela que no pueden ser utilizadas debido a las sanciones vigentes. Esta situación impide el uso de recursos que forman parte del patrimonio del banco.

“Sofitasa tiene una cartera de inversiones depositada en el Banco Central, en consecuencia Sofitasa no puede disponer de un activo que es propiedad de él, que es propiedad de un ente privado, sin embargo, como consecuencia a las sanciones, no puede disponer de una cantidad importante en bonus de la república que podríamos vender en el mercado y que podríamos utilizar esos bolívares para prestar más y más en el Estado.”

El directivo informó que Sofitasa ha iniciado gestiones legales en Estados Unidos con el objetivo de encontrar alternativas que permitan la liberación de los activos afectados. Según indicó, ya existen conversaciones preliminares para atender esta situación.

Asimismo, planteó que una eventual flexibilización de las sanciones al Banco Central permitiría recuperar parte de la operatividad financiera.

El presidente de Sofitasa sostuvo que, de lograrse una liberación de estos activos, la institución podría ampliar su capacidad de financiamiento y ofrecer mayor apoyo a sus clientes, lo que tendría efectos positivos en la economía nacional.

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