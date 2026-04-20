Inameh: formación de mantos nubosos traerá lluvias en estas regiones del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 20 de abril la formación de mantos nubosos traerá lluvias sobre ciertas regiones del país.

En tal sentido, el Inameh precisó en su pronóstico que predominarán condiciones climáticas variables en el territorio nacional, con una presencia importante de nubosidad.

¿Qué dice el Inameh en su pronóstico?

Durante la mañana habrá nubosidad fragmentada y zonas poco nubladas en gran parte del territorio nacional.

Igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme, asociada a precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico, principalmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón, Mérida, Trujillo y Zulia.

Por otra parte, para horas de la tarde y noche se estima la formación de mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos dispersos en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia. Sin destacar algunas lluvias o lloviznas en la región centro-norte costera.

Mientras que sobre la Gran Caracas, el Inameh prevé en la mañana nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas de montañas.

Además, después del mediodía, se estima el incremento de la nubosidad con algunas precipitaciones variables, especialmente al final de la tarde.

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