Bloomberg: Eni y Repsol avanzan en exportación de gas venezolano para esta fecha

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Eni y Repsol avanzan en conversaciones con el gobierno de Venezuela para desarrollar un proyecto de exportación de gas natural que podría iniciar operaciones hacia finales de 2031.

La información, difundida por Bloomberg News, señala que el plan busca reactivar un yacimiento ubicado en el Golfo de Venezuela, considerado clave para la expansión de la producción energética del país.

Aunque el entendimiento aún no está cerrado, las partes trabajan en los términos de un esquema conjunto con participación de la estatal PDVSA.

Reactivación del proyecto Cardón IV

El eje del acuerdo es el campo gasífero Cardón IV, donde se prevé un aumento significativo de la producción. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de extracción y habilitar la exportación de gas natural licuado mediante infraestructura especializada.

Aunque existe un avance en las conversaciones, las empresas involucradas han confirmado que el acuerdo definitivo todavía no ha sido firmado. Un vocero de Eni explicó que el proceso sigue en fase de evaluación junto a Repsol y la estatal venezolana.

"Confirmamos que se están llevando a cabo conversaciones entre Eni, Repsol y PDVSA en relación con el potencial y las condiciones para las exportaciones de gas del proyecto Cardon IV".

Contexto de acuerdos estratégicos

El gobierno venezolano ya había anunciado en marzo la firma de acuerdos estratégicos con ambas compañías europeas para impulsar la producción de gas. En ese momento, se planteó la posibilidad de una empresa conjunta con distribución equitativa entre los socios.

Si el proyecto avanza según lo previsto, Venezuela podría comenzar a exportar gas natural en 2031, lo que representaría una reactivación importante del sector energético.

Sin embargo, su ejecución dependerá del cierre definitivo del acuerdo y de las condiciones económicas y regulatorias en los próximos años.

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