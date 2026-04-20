Machado responde críticas en España y lanza frase sobre Felipe González: detalles

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La líder opositora venezolana María Corina Machado realizó declaraciones durante su visita a España, donde respondió a cuestionamientos sobre su agenda de reuniones políticas.

Las críticas se centraron en sus encuentros con dirigentes de partidos de derecha y la ausencia de una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En este contexto, la dirigente defendió sus decisiones políticas y explicó los criterios que guían su actividad internacional.

"Tú me dirás si Felipe González es de derechas”

Machado dejó claro que la selección de sus reuniones forma parte de su autonomía política y responde a sus propios objetivos estratégicos vinculados a la situación de Venezuela.

La dirigente explicó que todas sus acciones públicas están orientadas a evaluar si contribuyen o no a una posible transición política. Según señaló, cada encuentro es analizado bajo ese criterio. En sus palabras:

"En primer lugar, con quién me reúno y con quién no me reúno, lo decido yo"

Machado detalló que su actividad política internacional no es aleatoria, sino que responde a una evaluación constante sobre su impacto en Venezuela. Aseguró que evita reuniones que no considere útiles para su estrategia.

"Ya lo he dicho, hay reuniones que en determinados momentos convienen y en otros, no. Y yo todo, todo lo que hago hoy en día en mi vida pública, pasa por un tamiz, por un filtro: si favorece y acelera la transición en Venezuela o no. Y con base en esa evaluación tomé la decisión de no hacerlo"

Debate sobre sus encuentros en España

Durante su visita, se generó polémica por sus reuniones con líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y otros representantes de la oposición española, lo que llevó a críticas sobre un supuesto sesgo ideológico, según El Español.

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