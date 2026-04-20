Aumento del salario mínimo en Venezuela: plan para que el ingreso suba automáticamente cuatro veces al año

Suscríbete a nuestros canales

En un documento dirigido a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) puso sobre la mesa una propuesta económica que busca romper con la estática salarial para que el ingreso suba automáticamente cuatro veces al año.

De acuerdo con el escrito, más allá de un monto único, el gremio plantea una metodología de ajuste trimestral y el rescate de beneficios que están rezagados por la devaluación.

El esquema de los "50 dólares trimestrales"

Uno de los puntos que se toca en el escrito es la solicitud de un aumento salarial trimestral equivalente a 50 dólares.

Este esquema no busca ser un pago único, sino un ajuste periódico que permita recuperar el poder adquisitivo de forma constante, manteniendo vigentes los bonos del Ingreso de Guerra y de alimentación indexados.

Además, se pone en discusión la propuesta de un bono compensatorio para fechas específicas, entre las que figuran:

$100 adicionales para el periodo de vacaciones.

$100 adicionales para los aguinaldos de fin de año.

Según el documento, estos montos serían independientes del salario y tendrían como objetivo garantizar que el trabajador pueda cubrir gastos extraordinarios en estas temporadas sin que su sueldo mensual se vea afectado.

Cláusula de contingencia

El documento prevé un escenario donde el Ejecutivo no pueda decretar el aumento trimestral.

En ese caso, la Central propone un incremento automático de 50 dólares trimestrales repartidos entre el Ingreso contra la Guerra Económica y el cestaticket, asegurando que el pago total del trabajador nunca se detenga en su ascenso frente al costo de la vida.

La propuesta también incluye al sector de jubilados y pensionados, exigiendo que reciban el mismo porcentaje de aumento que los trabajadores activos.

Asimismo, se menciona la creación de un subsidio de transporte mediante un mecanismo de "ticket de transporte", similar al estudiantil, para aliviar el gasto diario de movilización hacia los puestos de trabajo.

De igual modo, como medida complementaria para que el aumento no se "disuelva", la CBST solicita la activación de una lista de 16 productos básicos cuyos precios queden congelados por el lapso de un año, bajo la supervisión de una nueva Intendencia Nacional Obrera.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube