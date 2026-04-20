Accidentes viales en marzo: OSV revela número de fallecidos en Venezuela

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El Observatorio de Seguridad Vial (OSV), adscrito a la ONG Paz Activa, reportó que durante marzo se registraron 145 fallecidos por accidentes de tránsito en Venezuela, una cifra que mantiene la preocupación por la seguridad en las vías del país.

El balance también incluye un alto número de lesionados y una concentración de víctimas en determinados grupos poblacionales. El informe confirma que los siniestros viales siguen siendo un problema recurrente en el territorio nacional, con patrones que se repiten mes tras mes.

Distribución de víctimas y grupos más afectados

El reporte detalla que la mayoría de las víctimas eran hombres (113), aunque también se registraron muertes en mujeres (32). Un elemento clave es el fuerte impacto en usuarios de motocicletas, quienes encabezan las estadísticas de fallecidos.

145 personas fallecidas en total

456 lesionados en accidentes de tránsito

Mayor incidencia en conductores y pasajeros de motos

Alta afectación en población joven

Motorizados lideran las estadísticas

El OSV reiteró que los motociclistas siguen siendo el grupo más vulnerable en las vías venezolanas. Casi la mitad de las muertes registradas corresponden a este tipo de usuarios, lo que refleja un patrón constante en los reportes recientes.

"El rango de edad comprendido entre los 20 y 24 años de edad registra el pico más alto de decesos con 16 casos, seguido de cerca por el intervalo de 25 a 29 años con 14 fallecimientos"

El análisis también evidencia que los accidentes afectan con mayor fuerza a la población joven, especialmente entre los 20 y 29 años. Este grupo concentra la mayor cantidad de fallecidos y lesionados.

El exceso de velocidad se mantiene como la principal causa asociada a los accidentes, seguido por factores como fallas mecánicas y condiciones deficientes de las vías. El OSV advierte que estos elementos aumentan la gravedad de los siniestros.

"Este dato indica que la interacción fallida entre vehículos, ya sea por alcance o cruces, constituye el escenario más común de riesgo para los usuarios"

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