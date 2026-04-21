A 10 días del 1 de mayo: Gobierno y OIT definen el salario mínimo en Venezuela en esta fecha

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En las últimas horas, el camino hacia un posible ajuste salarial en Venezuela toma velocidad tras un encuentro virtual estratégico entre autoridades del Gobierno Nacional y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A través de sus canales oficiales, los organismos informaron nuevos detalles sobre el V Foro de Diálogo Social.

Al respecto, se confirmó que se llevará a cabo en Caracas los próximos 28 y 29 de abril.

La lupa en el salario mínimo

El organismo internacional brindará asesoría para asegurar el cumplimiento de los convenios 26 (salarios mínimos), 87 (libertad sindical) y 144 (consulta tripartita), lo que genera una alta expectativa en la clase obrera a pocos días del 1 de mayo.

Durante la reunión, los representantes de la OIT, Corinne Vargha, Ana Virginia Moreira e Ítalo Cardona, calificaron como una "señal alentadora" la reciente liberación de un grupo de sindicalistas en el país.

Rostros nuevos en la negociación

El encuentro marcó el debut de Rafmely Valera, recientemente nombrada viceministra para el Proceso Social del Trabajo. Con 21 años de trayectoria en la administración pública, Valera liderará los equipos técnicos venezolanos.

En la cita también participó el embajador Alexander Yánez, representante ante la ONU, reforzando el carácter diplomático de la jornada.

Foro vs. Mesa de Diálogo: ¿Cuál es la diferencia?

Durante la sesión, se aclaró la diferencia y coexistencia de dos espacios de interlocución: la Mesa de Diálogo Nacional, que es impulsada por la Presidencia, de carácter amplio y multisectorial; y el Foro de Diálogo Social, que es enfocado estrictamente en los compromisos técnicos asumidos ante la OIT.

Se espera que la delegación técnica de la OIT arribe a Venezuela en los próximos días para preparar el terreno del foro.

Este evento es el preámbulo de una futura reunión de alto nivel entre el Ministro del Trabajo y el Director General del organismo, lo que podría consolidar los acuerdos alcanzados.

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