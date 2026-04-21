Asamblea Nacional se prepara para renovar magistrados del TSJ: detalles

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La Asamblea Nacional de Venezuela tiene prevista una sesión ordinaria para las 03:00 pm en la que se abordarán distintos temas de carácter institucional y político.

La jornada forma parte del cronograma legislativo y se desarrollará en el Palacio Federal Legislativo, donde los diputados debatirán varios puntos de la agenda.

Uno de los aspectos más relevantes de la sesión está relacionado con el proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, un mecanismo clave dentro del sistema de justicia venezolano. Este comité se vincula directamente con la selección de futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Pasos del proceso legislativo

La agenda contempla la activación de una Comisión Preliminar, integrada por diputados, que tendrá la tarea de avanzar en la estructura del comité encargado de las postulaciones judiciales. Este procedimiento sigue los lineamientos legales establecidos para la renovación de cargos en el ámbito judicial.

Este comité funciona como una instancia técnica dentro del sistema institucional, encargada de revisar y preseleccionar aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia. Su labor es fundamental para garantizar un proceso estructurado en la designación de magistrados.

La conformación de este mecanismo genera atención en el ámbito político y jurídico, debido a su impacto directo en la estructura del sistema de justicia.

Otros temas de la agenda legislativa

Además del proceso judicial, la sesión incluye acuerdos y debates relacionados con asuntos políticos e históricos.

​- Comisión Preliminar: Nombramiento de los diputados que integrarán la instancia para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales.

- Apoyo a la Paz: Proyecto de Acuerdo en respaldo a la gran peregrinación por el levantamiento de las sanciones.

- Efeméride Patria: Acuerdo con motivo de los 216 años del Grito de Independencia del 19 de abril de 1810.

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