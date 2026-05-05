¿Cómo proteger a los niños de los riegos en redes sociales?: consejos para que los menores no caigan en manos de delincuentes

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La exposición constante de menores de edad al entorno digital enciende las alarmas sobre los riesgos de grooming, pedofilia y redes de trata.

Aunque la tecnología es una herramienta de aprendizaje, sin la supervisión adecuada, se convierte en espacio delicado para victimarios que operan tras el anonimato de una pantalla.

Asimismo, puede afectar muchas capas de su desarrollo, debido al contenido al que pueden estar expuestos y que no va de acorde a sus edades.

Niños en redes sociales

La mayoría de las plataformas sociales establecen una edad mínima de 13 años para la creación de perfiles al regirse por la ley estadounidense COPPA.

TikTok, Facebook, Instagram y X son parte de las redes sociales donde solo los mayores de 13 años pueden crear cuentas.

Este límite responde a regulaciones internacionales de protección de datos y a la capacidad cognitiva del menor para gestionar interacciones con desconocidos.

En el podcast Conéctate de CONATEL, Alejandra Aguiar, coordinadora del SENADES (Servicio Nacional para el Desarme), expresó en el episodio 20 que, si no se supervisan las pantallas, es imposible detectar con quién interactúan los niños o qué información comparten.

Aguiar sostiene que el "detonante" de muchas conductas de riesgo es la carencia afectiva. Al reforzar el cariño, el valor y la autoestima en el hogar, el niño no busca validación en extraños o entornos peligrosos en la red.

Señala que para que la prevención sea efectiva, debe existir una colaboración entre familia, escuela y los mismos jóvenes, creando un sistema de alerta integral donde los padres brinden herramientas y guías, no solo prohibiciones.

¿Cómo se puede proteger a los menores de edad en las RRSS?

Organizaciones como Cecodap enfatizan que la seguridad digital es un proceso de aprendizaje guiado. Entre las acciones inmediatas para los representantes destacan la configuración de privacidad con perfiles estrictamente privados, limitando el acceso solo a personas conocidas en el entorno físico.

Se debe instruir a los hijos sobre el peligro de compartir la ubicación en tiempo real, el uniforme escolar o números de contacto.

Por su parte, los padres deben conocer las plataformas que usan sus hijos. Crear cuentas en las mismas redes permite monitorear el tipo de contenido que consumen y con quién interactúan.

También se debe enseñar al menor de que tiene el poder de bloquear y reportar cualquier cuenta que le genere incomodidad o miedo.

Como manera de protección, se pueden usar aplicaciones de control parental. Con ellas el padre desde su teléfono puede ver y inspeccionar todo lo que su hijo ve, descarga, escucha, juega, entre otros.

Por ejemplo, con Family Link, el representante incluso puede bloquear y desbloquear el dispositivo del niño. Asimismo puede establecer la hora de apagado y encendido.

Mientras que el niño esté informado y sus padres le den confianza, pueden supervisar de manera más libre sus redes en busca de cualquier actividad maliciosa.

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