"Es una bomba de tiempo": Alertan sobre riesgo de incendio y obstrucción vial en la redoma de Prados del Este

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Una situación de peligro fue denunciada en la redoma de Prados del Este, en el municipio Baruta, por la presencia de materiales inflamables combinada con la obstrucción de las vías de emergencia.

El abogado Antonio Vargas denunció en redes sociales que la seguridad de los conductores está comprometida debido a vehículos estacionados en el hombrillo y otros que se detienen en doble fila para dejar pasajeros. Señaló que esta irregularidad provoca "frenazos en seco donde todos vienen acelerando", lo cual genera un alto riesgo de colisiones en la entrada de la autopista.

El abogado describió la situación como una "locura" vial que afecta la fluidez del tránsito y pone en peligro la integridad de quienes transitan diariamente por la zona.

Riesgo de incendio en área comercial

La denuncia destaca una situación crítica dentro de la redoma, donde la actividad comercial se mezcla con el estacionamiento inadecuado de automóviles. Vargas explicó que existen vehículos aparcados directamente entre puestos de venta de ropa, lo que crea una combinación peligrosa.

El jurista detalló que la cercanía de "metales calientes y tanques llenos de gasolina" con textiles inflamables representa una amenaza inminente, y cuestionó si los responsables del mercado poseen permisos de los bomberos o si han realizado los estudios de carga de fuego exigidos por la ley.

Obstáculos para la respuesta de emergencias

La preocupación también se extiende a la capacidad de respuesta ante un siniestro. Vargas advirtió que, en las condiciones actuales, las entradas y el rayado peatonal se encuentran bloqueados, lo que impediría una evacuación segura.

"Bajo las normas Covenin y la ley de gestión de riesgo, esto es una bomba de tiempo", enfatizó el abogado.

Asimismo, hizo un llamado a la Alcaldía de Baruta y las autoridades competentes para que intervengan y restablezcan el orden legal y la seguridad ciudadana.

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