La Universidad Santa María realizó la primera Jornada de Derecho Procesal

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La Universidad Santa María (USM) y Lawit Venezuela se unieron para organizar la primera Jornada Usemista de Derecho Procesal, un evento que reunió a más de 1.100 profesionales del derecho en su sede la Florencia, en Caracas. Además, la jornada logró atraer a un amplio público mediante una transmisión en vivo por YouTube, ampliando así su alcance y promoviendo la formación continua de los abogados en el país.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar y aprender de destacados expertos en el ámbito jurídico durante 8 horas académicas. Esta actividad no solo honró la memoria de la familia Bello Lozano, sino que también destacó la importancia de la educación continua en el campo del derecho.

Entre los conferencistas se encontraban grandes figuras de las leyes entre los que podemos mencionar al Dr. José Antonio Bonvicini, Decano de la Facultad de Derecho de la USM; el Magistrado Emérito y Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Dr. Guillermo Blanco Vásquez; y el CEO de Lawit Venezuela, Álvaro Herrera Morales. Cada uno de ellos aportó su vasta experiencia y conocimientos, transformando la jornada en una valiosa oportunidad de aprendizaje que enriqueció el panorama académico de todos los participantes.

La actividad también fue un espacio para debatir sobre la importancia de elevar los estándares de atención hacia los justiciables y contribuir a un sistema de justicia más eficiente y justo. “Cuando los abogados llenan las aulas, los tribunales se llenan de justicia”, señalaron los organizadores.

La celebración de lo que fue la primera Jornada Usemista De Derecho Procesal, es un testimonio del deseo de la comunidad jurídica venezolana de avanzar hacia un futuro prometedor, abogando por la formación continua y el intercambio de ideas.

Nota de prensa

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