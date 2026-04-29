Atención comerciantes: establecen horarios para la venta de bebidas alcohólicas

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La Alcaldía de Caracas, recordó este 28 de abril, cuáles son los horarios establecidos para el Expendio de Bebidas Alcohólicas en la ciudad. Señalan que el incumplimiento de estas disposiciones legales dará lugar a sanciones y cierres previstos en la Ordenanza vigente.

De acuerdo con la normativa de SUMAR, el horario de expendio de bebidas alcohólicas en el municipio Libertador puede variar dependiendo del tipo de establecimiento. Además, bebidas como la cerveza y el vino también tienen su propio horario establecido.

Horarios para la venta de bebidas alcohólicas

El organismo indicó en sus redes sociales que estos horarios se mencionan en el artículo 71 de la ordenanza que regula la autorización para el expendio de bebidas alcohólicas.



Ventas al por mayor y al por menor

De lunes a sábado desde las 11:00 am hasta las 11:00 pm.



De consumo

-Cantinas en hoteles: desde las 11:00 am hasta las 2:00 am.



-Restaurantes: desde las 11:00 am hasta la 1:00 am.



-Clubes sociales: desde las 11:00 am hasta las 2:00 am.



-Clubes nocturnos, cabarets, salones de baile u otros negocios donde se ofrezca música para bailar, variedades o espectáculos similares: desde las 8:00 pm hasta las 3:00 am.



-Bares independientes: desde las 11:00 am hasta las 2:00 am.



Expendio de cervezas y vino

-Hoteles: desde las 11:00 am hasta las 2:00 am.



-Restaurantes: desde las 11:00 am hasta la 1:00 am.



-Clubes sociales: desde las 11:00 am hasta las 2:00 am.



👉 Expendios temporales



En este caso, el horario lo determinará la SUMAR de acuerdo con el permiso concedido a los espectáculos públicos. Sin embargo, el expendio no deberá exceder un máximo de 12 horas continuas por cada día.

El incumplimiento de estos horarios acarrea sanciones administrativas que podría incluir cierre temporal del local comercial.

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