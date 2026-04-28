John Barret recorrió Caracas: comió arepa y visitó lugares emblemáticos de la ciudad

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El nuevo encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, ofreció un breve balance de sus primeros días en el país, en el que habló sobre los objetivos planteados y las reuniones sostenidas.

A través de la cuenta en Instagram de la embajada, Barrett destacó que se mantienen los esfuerzos por hacer cumplir el plan de tres fases del alto mando estadounidense.

"Ya son cinco días aquí y todos nuestros esfuerzos están enfocados en seguir obteniendo resultados que impulsen el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio", destacó Barrett.

Barrett destacó reuniones recientes y compartió en el centro de Caracas

Asimismo, resaltó que pudo conocer a su equipo de trabajo en la Embajada, recordó su reunión con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez y demás funcionarios venezolanos y su encuentro con empresarios venezolanos.

En las imágenes del video de la embajada se le vio sosteniendo dichas reuniones, asistiendo a la iglesida de La Candelaria, compartiendo con trabajadores de diversos locales de la zona y comiendo arepas.

"Agradezco a los carequeños que he conocido por su calidad de bienvenida. Seguimos implementando las tres fases, en especial la recuperación económica. Seguimos con Venezuela", sentenció Barrett.

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