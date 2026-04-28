¿Adelantarán el anuncio del aumento salarial? esto se sabe al 28 de abril

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A pocos días de la conmemoración del Día del Trabajador, aumenta la atención en torno al anuncio que realizará el Ejecutivo nacional sobre el ajuste del ingreso de los venezolanos.

Este 1 de mayo se perfila como una fecha clave para conocer nuevas medidas económicas dirigidas a empleados públicos, jubilados y pensionados.

Aunque no se han confirmado cifras oficiales, se espera que el anuncio sea transmitido a todo el país, manteniendo la tradición de comunicar este tipo de decisiones en un formato de alta difusión.

Posible formato del anuncio oficial

Siguiendo precedentes recientes, todo apunta a que la medida será presentada mediante una cadena nacional de radio y televisión, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, probablemente el día 30 de mayo.

La experiencia del año anterior refuerza esta expectativa, ya que el anuncio del ajuste se realizó bajo este mismo esquema en la víspera del 1 de mayo.

En 2025, el Gobierno nacional implementó un aumento del ingreso mínimo integral, sin modificar el salario mínimo legal vigente. La estrategia se centró en fortalecer los bonos como complemento principal del ingreso mensual.

Cabe destacar que el salario mínimo en Venezuela permanece congelado desde marzo de 2022, cuando fue fijado en 130 bolívares, en aquel entonces era equivalente a 30 dólares. Desde entonces, el Ejecutivo ha optado por aplicar ajustes indirectos a través de bonificaciones.

Ajustes recientes en bonos durante 2026

En abril de este año, el Gobierno realizó un incremento en los montos del Bono contra la Guerra Económica, lo que representa un antecedente importante de cara al anuncio del 1 de mayo.

Los nuevos montos establecidos son:

150 dólares indexados para trabajadores activos y jubilados con cestaticket

133 dólares indexados para jubilados sin cestaticket

60 dólares indexados para pensionados del IVSS y Amor Mayor

El panorama actual genera incertidumbre sobre el tipo de ajuste que se anunciará. Diversos sectores consideran que podría mantenerse el modelo basado en ingresos mixtos, donde el salario base se complementa con bonos.

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