Semana decisiva para el aumento salarial: aspiraciones del sector público para este 1º de mayo

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A cuatro días del 1º de mayo, las expectativas de los venezolanos se mantienen en aumento ante los anuncios de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sobre el aumento en los ingresos de los trabajadores.

Ante esto, el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, mencionó que el Gobierno venezolano debe revisar las convenciones colectivas, los montos fijados en los cestatickets, la bonificación, aguinaldos y los bonos vacacionales.

“La expectativa está basada en el salario, que se incremente para que se mejore los aspectos relacionados con las incidencias; incluso los recursos parafiscales. Esto no termina con el anuncio del 1º de mayo, porque necesitamos profundizar en temas como la salud, formación, capacitación, revisión de las condiciones de trabajo en la administración pública; revisión de escalas y leyes”, expresó.

Suárez señaló que el gremio marchará de manera pacífica este viernes 1º de mayo en exigencia de sus derechos laborales.