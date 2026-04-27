Aumento salarial Venezuela: sepa cuáles son las proyecciones y los bonos a ajustar

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La cuenta regresiva para el 1 de mayo en Venezuela genera grandes expectativas sobre el ajuste en el ingreso mínimo integral de los trabajadores y trabajadoras.

Un análisis del panorama económico actual pone sobre la mesa con mayor peso los pagos que, vía Sistema Patria, estarían sujetos a una actualización inmediata, con lo que compensaría el poder adquisitivo del venezolano frente al constante cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cuáles serán los bonos a ajustar?

Actualmente, el salario de los trabajadores tiene una serie de complementos, entre los que figuran el Ingreso Contra la Guerra Económica y el cestatiket, los que sin duda alguna serán ajustados de inmediato.

No obstante, se debe recordar que, durante este mes de marzo 2026 y debido a la liberación de ciertos recursos tras acuerdos alcanzados con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), el primero de ellos se incrementó.

El Ingreso Contra la Guerra Económica de 120 dólares pasó a 150; tuvo un incremento de 41,98% en bolívares.

Por lo que no se descarta que este sea ajustado nuevamente y pase a $200, lo que representaría un incremento del 33.33%.

Este ajuste también alcanzaría a los jubilados y pensionados que reciben esta bonificación por debajo de los 150 dólares mensuales.

Esta proyección guarda relación con la propuesta de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), que estableció desde principios de marzo como una hoja de ruta alterna o "Plan B" en caso de que el Ejecutivo nacional no apruebe un incremento directo al sueldo base.

De igual modo, entra en debate el cestaticket socialista, beneficio fundamental para la canasta básica de los venezolanos.

Tras mantenerse congelado en el equivalente a $40 desde el último decreto de indexación, crece la expectativa sobre un ajuste que lo sitúe en los $50; experimentaría un salto del 25% en su valor en divisas.

La CBST exigió incremento en estos pagos cada tres meses, permitiendo que el trabajador viera una actualización constante de sus ingresos sin esperar al decreto anual.

Bonos del Sistema Patria - Programas Sociales

Otros beneficios del Sistema Patria también entrarían a la mesa de discusión, ya que también forma parte de los complementos del ingreso mínimo de los trabajadores públicos.

Tal es el caso de los bonos de Corresponsabilidad y Formación y Cuadrantes de Paz, que actualmente están indexados y mensualmente son ajustados.

Venezuela y la OIT afinan detalles en Caracas

Autoridades del Gobierno Nacional y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se verán las caras otra vez en Caracas mañana martes 28 y el miércoles 29 de abril.

El encuentro es para avanzar en la agenda laboral con el V Foro de Diálogo Social.

Al respecto, la OIT reafirmó su disposición para brindar asistencia técnica en áreas estratégicas, tales como la metodología para la fijación del salario mínimo y el cumplimiento de los convenios 26, 87 y 144.

¿Qué podría pasar?

Según la periodista especializada en temas de economía, Ginette González, el ajuste del ingreso mínimo integral no sería un evento único, sino el inicio de una escala de anuncios progresivos.

En las últimas horas, precisó que bajo este esquema, el incremento inicial se ubicaría entre los $80 y $100 más bonificaciones, pero con la promesa de nuevas revisiones.

Fuentes del sector aseguran que la clave de esta "progresividad" reside en el flujo de caja: a medida que la industria petrolera crezca y entren nuevas inversiones, el Ejecutivo soltará más recursos para las arcas de los trabajadores.

Venezuela tendrá aumento salarial responsable el 1º de mayo

El pasado 8 de abril, desde el Palacio de Miraflores, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se ejecutará un incremento salarial responsable para la clase obrera nacional.

«Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino», dijo Rodriguez

Para concluir, destacó que Venezuela suma 20 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido, impulsando un modelo de justicia social que integra bonos de protección y subsidios directos a los servicios públicos.

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