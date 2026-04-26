Pronósticos para mayo en Venezuela: aumento salarial, conectividad aérea y brecha cambiaria

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela arrancó la cuenta regresiva para una serie de anuncios que, se prevén den un giro a la economía venezolana, tomando en cuenta las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con el otorgamiento de licencias y Venezuela, con medidas y reformas a nivel legislativo que cambian el panorama.

Desde hace semanas vienen ocurriendo cambios importantes, el país regresa al aparato financiero internacional y ocupa nuevamente su lugar en organismos multilaterales de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También la banca venezolana respira nuevamente, al hacerse efectiva la licencia que flexibiliza las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y que genera efectos inmediatos en el resto de las entidades financieras.

No menos importante, el anuncio de conversaciones con las compañías Siemens y General Electric, para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

Por su parte, el gobierno de Delcy Rodríguez se mantiene firme y solicita a EEUU que ponga fin al esquema de sanciones que afecta la economía del país.

¿Cómo se traduce el panorama en el bolsillo de los venezolanos?

En cuanto al salario "responsable" anunciado por Rodríguez, las expectativas reales se sitúan en un monto que no supera los $100.

La periodista Ginette González reforzó la teoría que rueda entre los gremios de que, el aumento estaría entre los $80 y $100 más las bonificaciones.

Sin embargo, no se trataría de un aumento definitivo, pues se harían otros anuncios de forma progresiva, a medida que ingrese más dinero a las arcas de la nación, producto de inversiones y el crecimiento de la industria petrolera.

Leonardo Buniak comentó esta semana que, la holgura con un incremento salarial significativo sería para el 2027.

La periodista González también señaló en una publicación que se esperan mejoras en cuanto a la brecha cambiaria y una mayor posibilidad de la banca de liquidar dólares para los venezolanos, no solo en digital si no en efectivo.

Mayor conectividad aérea

Quizás uno de los anuncios más significativos hasta ahora, es el regreso de los vuelos entre EEUU y Venezuela, a través de las aerolíneas, American Airlines y Laser.

Se espera que aumenten las frecuencias en el corto plazo y que a su vez, se reduzca el precio de los boletos. Inclusive se estaría hablando de una conexión desde Barcelona con Houston y Miami.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube