¡A vacunarse! Arranca la Semana de las Américas 2026 en todo el país

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Este domingo 26 de abril de 2026, Venezuela se sumó formalmente al inicio de la Semana de Vacunación en las Américas.

El ministro para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, encabezó el despliegue desde el Módulo Comunal La Quebradita, en San Martín, Caracas.

En tal sentido, el funcionario hizo un llamado nacional a proteger la salud familiar a través de la inmunización.

Jornada gratuita y nacional

El titular de la cartera de salud enfatizó que el país garantiza un esquema de vacunación completo y sin costo alguno para toda la población.

"Nuestra meta es que todos y todas nuestras niñas y niños estén vacunados", sentenció Alvarado durante el recorrido.

La campaña pone especial énfasis en la población infantil, buscando cerrar brechas en los esquemas de vacunación básicos y reforzar la protección contra enfermedades prevenibles que han sido controladas en el territorio nacional.

Las autoridades sanitarias recordaron a los padres y representantes la importancia de acudir al centro asistencial más cercano a su domicilio con la tarjeta o carnet de vacunación.

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