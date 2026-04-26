¡Saque el paraguas! Inameh prevé lluvias y descargas eléctricas sobre estas zonas del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este domingo 26 de abril prevé lluvias y descargas eléctricas sobre ciertas zonas del país.

A través de su boletín meteorológico, el Inameh reveló los estados en donde se esperan precipitaciones en las próximas horas.

¿Dónde lloverá este domingo según el Inameh?

En la situación general y durante la mañana, el Inameh refiere que la atmósfera es potencialmente inestable, predominando abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable en buena parte del país.

Según el pronóstico, más intensas en áreas de Bolívar, Amazonas, región central, llanos occidentales, centrales, centro-occidente, los Andes y Zulia.

De igual modo, agrega en el reporte que el resto del país se mantendrá de parcial a nublado.

Por otra parte, para horas de la tarde y noche se espera incremento de nubosidad en buena parte del país con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

El panorama agrega que serán más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, nororiente, llanos occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia; así mismo, se prevé lluvias o chubascos en la región central.

Además, sobre la Gran Caracas, el Inameh estima mayormente nublado en buena parte del periodo con precipitaciones de intensidad variable, con presencia de núcleos convectivos de rápida evolución asociada a precipitaciones de intensidad variable y posibles descargas eléctricas en horas de la tarde y noche.

Las temperaturas extremas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

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