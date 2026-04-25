A seis días para el 1 de mayo: cuatro propuestas claves del aumento salarial en Venezuela

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El debate sobre el nuevo ajuste salarial en Venezuela tomó fuerza con la participación de diversos sectores que buscan mejorías económicas.

Mientras el Gobierno y los empresarios evalúan las capacidades de pago, los trabajadores y analistas proponen fórmulas que van desde aumentos fijos trimestrales hasta esquemas mixtos que combinan sueldo con bonificaciones especiales.

Por ello, las propuestas incluyen no solo dinero en efectivo, sino también beneficios en áreas críticas como salud, transporte, vivienda y la protección de los precios en productos básicos de consumo masivo.

Fedecámaras: consenso y nuevo modelo exportador

Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, resaltó la importancia de la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre el próximo aumento. Su visión se centra en alcanzar consensos que permitan avanzar en el desarrollo del país, enfocándose en la actualización de la Ley del Trabajo.

Capozzolo sostiene que el Estado debe usar el petróleo como una palanca de inversión para dinamizar otros sectores, fomentando un modelo exportador que mejore la capacidad de los ciudadanos para adquirir bienes y servicios de calidad de forma constante.

Conindustria: producción interna y competitividad

Tito López, presidente de Conindustria, asegura que si se mantiene la flexibilización del crédito y el acceso a divisas, la producción nacional aumentará y permitirá mejoras salariales en el corto plazo.

El dirigente gremial afirmó que el país podría alcanzar un nivel de sueldo mucho más alto si se apoya a la industria local. López destaca que el sector productivo está listo para competir, siempre que las empresas extranjeras operen bajo las mismas reglas que las nacionales, permitiendo que la renta petrolera se traduzca en mayor actividad en las fábricas.

Luis Vicente León: ajuste mixto y realidad financiera

El economista Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis y magíster en Ingeniería Empresarial con formación en la Universidad de Chicago y el IESA, anticipa que el ajuste será de carácter mixto. Según su análisis, una parte se integrará al salario y otra se entregará mediante bonos, debido a que el sistema de prestaciones sociales actual representa un costo difícil de asumir para el Estado y las empresas.

El especialista considera que este formato híbrido es la vía más viable para dar liquidez al trabajador sin generar inestabilidad económica.

Central Bolivariana de Trabajadores: aumentos trimestrales y bienestar social

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores propone un esquema de protección integral que incluye un aumento salarial trimestral equivalente a $50. Su plan contempla bonos compensatorios para vacaciones y aguinaldos, además de solicitar que los jubilados reciban el mismo porcentaje de aumento que el personal activo.

Esta propuesta también incluye la creación de un subsidio de transporte mediante un ticket similar al estudiantil, la activación de un servicio de salud especial para los trabajadores y la fijación de precios por un año para 16 productos básicos de alimentación e higiene.

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