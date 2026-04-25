Inameh anuncia nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en estas zonas de Venezuela

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El boletín del pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anuncia que para las próximas horas habrá nubosidad y precipitaciones de intensidad variable sobre ciertas zonas de Venezuela.

Al respecto, informó que durante la madrugada y la mañana se espera abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de Bolívar, Amazonas, región central, llanos occidentales, centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

El resto del país prevalecerá con nubosidad de parcial a fragmentada.

Por otra parte, en horas de la tarde y noche se estima incremento de nubosidad en buena parte del país con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, siendo más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, nororiente, llanos occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

Así mismo, se prevén lluvias o chubascos en la región central.

De igual modo, sobre la Gran Caracas se espera de parcial a nublado en horas de la madrugada y la mañana, con probables lloviznas dispersas al norte de la entidad, observándose incremento de la cobertura nubosa después del mediodía.

Igualmente, para las próximas seis horas, el Inameh informó que se espera abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, sur de Monagas, región central, llanos occidentales, centrales, centro-occidente, los Andes y Zulia.

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