Llega el vuelo 137 con 183 repatriados desde Phoenix, Arizona

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Durante la mañana de este viernes 24 de abril, llegó el vuelo 137 con 183 repatriados desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos (EEUU).

El grupo de venezolanos deportados arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira.

Los retornados: 134 hombres, 35 mujeres y 14 menores de edad pasaron por el proceso bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento.

Personal de salud, migración y seguridad civil participó en el operativo para agilizar los trámites de ingreso y garantizar que el reencuentro con sus familiares se realice de manera fluida y segura en el principal terminal aéreo del país.

Este operativo representa un puente para quienes desean volver a casa y retomar sus proyectos junto a sus seres queridos.

A través de las redes sociales, el sistema Patria informó que el registro de migrantes en el Plan Vuelta a la Patria se encuentra activo.

¿Cómo hacer el registro?

Mediante el formulario, se da a conocer la situación migratoria, condiciones de vida y evaluación de casos de vulnerabilidad.

Un familiar también puede hace el registro, sin embargo, las y los venezolanos que se encuentran en el exterior, tendrán que ingresar a la página web del Sistema Patria a través del siguiente link www.patria.org.ve y seguir las indicaciones:

- Indicar el año de salida del país.

- Detallar si posee o no pasaporte.

- Especificar el país de residencia actual.

- Detallar el estatus migratorio.

- Describir las condiciones de vida.

- Indicar si ha sufrido algún trato inhumano.

- Especificar si desea o no regresar a Venezuela.

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