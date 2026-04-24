Gustavo Petro llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez: esto se sabe del encuentro

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Venezuela este viernes, 24 de abril, aproximadamente a la 1:00 p.m, para cumplir con una agenda de trabajo en el Palacio de Miraflores.

A su llegada al aeropuerto de Maiquetía, fue recibido por el canciller de la República, Yvan Gil, marcando así la primera visita de un mandatario extranjero a la capital venezolana este año.

El encuentro se produce luego de que una reunión previa programada en Cúcuta fuera cancelada por motivos de seguridad. Ante la imposibilidad de esa cita, Petro insistió en viajar a Caracas para conversar directamente con Delcy Rodríguez y las cúpulas militares de ambos países, retomando el contacto personal.

Seguridad en la frontera

El tema principal de la reunión es el control del orden público y el combate a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico que operan en los límites entre ambas naciones.

Las autoridades pondrán especial atención a grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen una presencia activa en zonas como el Catatumbo, Arauca y La Guajira, afectando la tranquilidad de los habitantes de la región.

Plan de inteligencia binacional

Para enfrentar estas amenazas, el presidente Petro solicitó la presencia de altos mandos policiales y militares colombianos con el fin de diseñar un plan conjunto con las fuerzas venezolanas. El mandatario subrayó que el eje de esta estrategia será mejorar el intercambio de información entre ambos países para que las operaciones sean precisas y evitar así que la población civil resulte afectada.

Instalación de la cumbre

Previo a la llegada del jefe de Estado, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, aterrizó en Caracas para organizar los detalles de la jornada.

El evento, nombrado como la III reunión de la comisión de vecindad e integración, tuvo su sede en la Casa Amarilla, donde la canciller destacó que el objetivo es fortalecer los lazos entre dos naciones que comparten historia, cultura y una frontera común.

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