Abonos en cuentas nómina: sector educativo recibe este monto en las próximas horas

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En las próximas horas, un nuevo abono caerá en las cuentas nóminas del sector educativo venezolano.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre la aprobación por parte del Sistema Patria.

Ya previamente, la Dirección de Talento Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado también había divulgado la información.

¿Cuáles son los próximos abonos en cuentas nóminas para el sector educativo?

De acuerdo con el cronograma de pagos, se trata del segundo abono de la quincena del mes en curso y otras bonificaciones.

Sobre los montos exactos que recibe el personal administrativo, obrero y docente, se supo que varía, según el cargo y la antigüedad.

Sin embargo, el monto fijo resaltado en ambas circulares es el de Bono de alimentación por 19.057,00 bolívares.

Textualmente, desde la Universidad del Zulia se lee:

La Dirección de Recursos Humanos informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas:

Segunda quincena de abril. Cestaticket (monto 19.057,00 Bs). Becas. Guardería. Bonificaciones.

"La Dirección de Talento Humano informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas.

Segunda quincena del mes de abril de 2026, en todas las condiciones. Bono de alimentación y bono asistencial del mes de abril (monto: 19.057,00 Bs para dedicación tiempo completa). Becas. Primas (bono nocturno, guarderías, entre otros)", dice textualmente el escrito.

Cabe señalar que no se tiene fecha ni hora efectiva de dichos pagos, agrega el documento.

De igual modo, se prevé que se inicie la entrega de varios pagos para el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación (Mppe).

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