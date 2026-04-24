Inameh última hora: precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en estas zonas

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El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) revela que para este 24 de abril habrá precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en ciertas zonas de Venezuela.

Según lo refiere el Inameh, durante la mañana se prevén zonas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, región central, llanos occidentales, centrales, centro occidente, los Andes y Zulia.

Por otra parte, el resto del país prevalecerá con nubosidad de parcial a fragmentada.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

De igual modo, el Inameh informa que en horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico, siendo más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, nororiente, llanos occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia; sin descartar algunas precipitaciones en la región central.

Mientras que para la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que durante la mañana predominará nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas de montañas.

Además, después del mediodía, se espera el incremento de la nubosidad con algunas precipitaciones variables, especialmente al final de la tarde.

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