Aeropostal lanza promoción de pasajes a 50 dólares: conoce las rutas

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La aerolínea Aeropostal lanzó una tarifa promocional que arranca en 50 dólares para las rutas de mayor demanda, con el objetivo de dinamizar el flujo de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

A través de sus redes sociales, la compañía aérea compartió los detalles y los destinos de la promoción.

La oferta principal son boletos de solo ida, con un costo base de 50 dólares, precio especial para las conexiones directas que la aerolínea mantiene desde la capital hacia Porlamar y Maracaibo.

La aerolínea recomienda a los pasajeros realizar sus compras con anticipación a través de sus oficinas comerciales o sus canales oficiales digitales (@aeropostal_ve) para garantizar el precio y la disponibilidad en las fechas deseadas.

Los interesados pueden consultar el itinerario completo y las condiciones de equipaje en el número de WhatsApp +58 4227153913 o llamando directamente al 0500 2846637.

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