Inameh confirma nubosidad con lluvias y chubascos en estos estados del país

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) compartió su boletín sobre las condiciones del clima y confirmó que habrá nubosidad con lluvias y chubascos sobre ciertas regiones del país.

Según el pronóstico, durante la mañana se espera la presencia de nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional.

Del mismo modo, se podrían presentar zonas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Sucre, llanos occidentales, centrales, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Además, el Inameh advierte que en horas de la tarde y noche se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias o chubascos, siendo más intensas y frecuentes.

De acuerdo con el reporte en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, nororiente, llanos occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia; sin descartar algunas precipitaciones débiles en la región central.

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, el Inameh informa que durante la mañana predominará nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas de montañas.

Igualmente, para después del mediodía, se estima el incremento de la nubosidad con algunas precipitaciones variables, específicamente al final de la tarde.

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