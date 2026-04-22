Aumento salarial Venezuela: Gobierno y empresarios discuten ingreso de los trabajadores

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Este miércoles 22 de abril, se lleva a cabo un nuevo encuentro entre representantes del Gobierno venezolano y empresarios que pone sobre la mesa el ingreso real de la clase obrera en el país.

La reunión forma parte de una jornada de la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, espacio orientado a abordar de manera integral los temas vinculados al ámbito económico, social y laboral del país.

Gobierno y empresarios discuten ingreso de los trabajadores

Este encuentro de alto nivel une a las centrales sindicales y al sector empresarial en una sola ruta: "el bienestar del pueblo venezolano".

El primer eje estratégico de esta mesa de diálogo es el fortalecimiento del ingreso real.

Más allá del salario, la mesa técnica también debate la protección integral de los trabajadores. Esto incluye optimizar los sistemas de seguridad social, salud y vivienda.

Asimismo, el tercer eje apunta al impulso productivo, donde evalúan estrategias para elevar los niveles en las industrias estratégicas del país.

Finalmente, el diálogo aborda la eficacia normativa que busca asegurar que las leyes laborales vigentes se cumplan de manera oportuna y justa.

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