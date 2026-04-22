Inameh informa sobre precipitaciones de intensidad variable: dónde lloverá este 22 de abril

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reveló en su boletín de este miércoles 22 de abril que habrá precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico, se mantendrá nubosidad de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional.

No obstante, se espera nubosidad de tipo estratiforme asociada a precipitaciones variables en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Guárico, región central, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche según el Inameh?

Por otra parte, en horas de la tarde y noche, el Inameh prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país.

Según el reporte, siendo más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, norte de Anzoátegui, suroeste de Sucre, Monagas, llanos occidentales, zonas montañosas de la región central, centro occidente, los Andes y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas se espera nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas de montañas.

Igualmente, después del mediodía, se estima el incremento de la cobertura nubosa con algunas precipitaciones variables, especialmente al final de la tarde.

Además, las temperaturas extremas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 27°C.

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