¿A dónde se puede volar? La lista de aerolíneas y destinos internacionales desde Venezuela

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La red aérea venezolana registra una notable recuperación al cierre de abril de 2026. Según los datos más recientes de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), el sector contabiliza un total de 573 vuelos semanales, distribuidos entre operaciones domésticas e internacionales, reseñó Informe Aéreo.



Además, en el ámbito local, las aerolíneas nacionales mantienen una sólida estructura de conectividad. Si bien, actualmente, ocho empresas locales (Aeropostal, Avior, Conviasa, Laser, Estelar, Turpial, Rutaca y Ravsa) operan en el país. De este grupo, seis compañías extienden sus alas hacia destinos fuera de las fronteras venezolanas, según destacó Informe Aéreo.



A su vez, la publicación de Informe Aéreo, detalla el flujo de operaciones desde los distintos terminales como:



-Maiquetía: 19 destinos nacionales concentran 243 vuelos semanales.

-Interior del país: 14 destinos directos entre ciudades del interior suman otras 179 frecuencias.

-Rutas internacionales: 10 aerolíneas extranjeras, entre las cuales destacan Avianca, Iberia, TAP, Turkish y Copa Aerlines gestionan 151 vuelos hacia 11 destinos internacionales.

Próximamente: incorporación de American Airlines



Como novedad relevante para el cierre del mes, American Airlines reanudará sus operaciones en el país el próximo 30 de abril. Dentro de este contexto, dicha incorporación fortalecerá la conexión directa desde Maiquetía y otras ciudades del interior hacia nodos de transporte global, consolidando la tendencia de crecimiento que muestra la industria aérea.

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