Aerolíneas retoman vuelos internacionales: estos son los destinos a los que se puede viajar desde Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Tras una breve paralización de operaciones aéreas en el país, las aerolíneas nacionales están retomando su ritmo hacia los destinos internacionales.

Desde la semana pasada, más de cinco de las compañías aéreas venezolanas informaron que reanudaron sus vuelos a otros países, mientras que de las aerolíneas internacionales solo hay dos que activaron sus vuelos desde y hacia Caracas.

¿Cuáles destinos internacionales están disponibles desde Venezuela?

Laser Airlines se mantiene como una de las principales opciones para conectar con el exterior. Actualmente, ofrece vuelos directos desde Caracas hacia Madrid (España).

Asimismo, mantiene operativas sus rutas hacia Bogotá (Colombia) y la isla de Curazao, permitiendo conexiones posteriores hacia otros destinos del Caribe y Norteamérica.

Con respecto a Conviasa, la aerolínea estatal, su oferta internacional cuenta con vuelos hacia Moscú y San Petersburgo en Rusia, y Guangzhou en China.

En la región de las Américas, conecta con Cancún (México), La Habana (Cuba), Managua (Nicaragua) y destinos del Caribe como Bridgetown (Barbados) y Kingstown (San Vicente y las Granadinas).

Por otro lado, Avior Airlines concentra sus operaciones internacionales en Colombia, con rutas desde el terminal de Maiquetía a Bogotá y Medellín. Además, mantienen su ruta hacia Willemstad en la isla de Curazao.

Estelar y Rutaca también han reactivado sus servicios fuera de las fronteras. Estelar ofrece vuelos hacia Madrid y la Ciudad de Panamá, Mientras que Rutaca dispone de vuelos a Panamá y Colombia.

Turpial Airlines cuenta con los destinos internacionales como Colombia, con vuelos a Bogotá y Medellín. También está activa la ruta desde Valencia hasta Panamá.

¿Hay vuelos en aerolíneas internacionales?

Copa Airlines y Wingo Airlines retomaron sus vuelos en el país, de acuerdo a los comunicados difundidos por ambas compañías.

Copa, la aerolínea panameña, activo la ruta Panamá – Maracaibo (Aeropuerto La Chinita) el pasado 5 de enero. Mientras que desde este martes 13 de enero se reanuda la ruta Panamá – Caracas (Aeropuerto de Maiquetía).

A partir del viernes 16 de enero, se sumará una segunda frecuencia diaria para atender la alta demanda.

En cuanto a Wingo, reanudarán oficialmente sus vuelos desde Bogotá hasta Caracas el próximo viernes 16 de enero de 2026. Inicialmente operarán entre tres y cuatro frecuencias semanales, con la proyección de alcanzar un vuelo diario a partir del 20 de febrero.

Por el momento, destinos como Caracas-Medellín no muestran disponibilidad inmediata en su sistema.

Las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, le recuerdan a sus usuarios estar al tanto de cualquier cambio en los itinerarios, frecuencias y rutas. Estos comunicados son difundidos a través de sus redes sociales.