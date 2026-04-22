Pagos y bonificaciones para el sector educativo: próximas acreditaciones en cuentas nóminas

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En los próximos días está prevista la asignación de una serie de pagos para el sector educativo en Venezuela que abarca una serie de bonificaciones.

A través de un comunicado, la Dirección de Talento Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado informó sobre la aprobación por parte del Sistema Patria.

Próximos abonos en cuentas nóminas para el sector educativo

"La Dirección de Talento Humano informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas.

Segunda quincena del mes de abril de 2026, en todas las condiciones. Bono de alimentación y bono asistencial del mes de abril (monto: 19.057,00 Bs para dedicación tiempo completa). Becas. Primas (bono nocturno, guarderías, entre otros)", dice textualmente el escrito.

Cabe señalar que no se tiene fecha ni hora efectiva de dichos pagos, agrega el documento.

De igual modo, se prevé que se inicie la entrega de varios pagos para el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación (Mppe).

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