A una semana del 01 de mayo: dirigente político adelanta que al aumento será en bonificaciones

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A una semana para lo que serán los anuncios en materia salarial de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, siguen surgiendo estimaciones y pronósticos de lo que pudiera estar oficializándose desde el Ejecutivo Nacional.

Este jueves, el economista Agustín Berrios, señaló que, para el próximo 01 de mayo, la administración de Delcy Rodríguez aumentará las bonificaciones ya conocidas (Ingreso por Guerra Económica y Cestatickets entre otras).

El también dirigente de Partido de la Reconciliación Nacional (PRN), indicó que para poder aumentar los salarios se debe reformar la legislación laboral vigente.

"El primero de mayo va haber un anuncio importante... pero para que haya un aumento de los salarios como tal, debe haber una modificación de la legislación laboral, esa ley que hay no le sirve ni a los empresarios ni a los trabajadores. Lo que va haber es un aumento en bonificaciones", expresó Berrios en el programa Primera Página de Golobovisión.

Berrios, asegura que desde el Ejecutivo Nacional tienen los recursos para hacer un aumento importante a través de los bonos.

En la actualidad, las principales bonificaciones se encuentran de la siguiente manera:

Ingreso de Guerra Económica para trabajadores públicos activos: $150

Ingreso de Guerra Económica para jubilados públicos: $133

Ingreso de Guerra Económica para pensionados: $58

Cestatickets: $40

Otras bonificaciones a nóminas especiales de la administración pública pueden ascender hasta los $200

Diputado Correa se pronuncia sobre la reforma de leyes laborales

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, planteó la necesidad de reorientar las prioridades del Estado venezolano hacia la atención de las necesidades básicas de la población.

En declaraciones a Globovisión, el parlamentario enfatizó que el foco institucional debe centrarse en la reforma de la legislación laboral y el uso estratégico de los nuevos ingresos por hidrocarburos y minería.

Correa señaló que el marco legal que rige las relaciones laborales en el país requiere una transformación profunda, y argumentó que la normativa vigente no cumple con los requerimientos de los sectores involucrados. Agregó que se debe diseñar un instrumento que sea funcional tanto para quienes contratan como para quienes prestan el servicio.

"Nosotros tenemos que atender las necesidades del ciudadano. Cuando usted pueda derogar una Ley del Trabajo que hacer una ley nueva, una nueva Ley del Trabajo que le sirva al empleador y que le sirva al empleado, que en la actualidad no le sirve a ninguno de los dos y además hay que ir hacia la derogación de la Ley de la inamovilidad", enfatizó.

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