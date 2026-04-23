Aumento salarial en Venezuela: Diputado Correa se pronuncia sobre la reforma de leyes laborales

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El diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, planteó la necesidad de reorientar las prioridades del Estado venezolano hacia la atención de las necesidades básicas de la población.

En declaraciones a Globovisión, el parlamentario enfatizó que el foco institucional debe centrarse en la reforma de la legislación laboral y el uso estratégico de los nuevos ingresos por hidrocarburos y minería.

Piden cambios en el marco legal

Correa señaló que el marco legal que rige las relaciones laborales en el país requiere una transformación profunda, y argumentó que la normativa vigente no cumple con los requerimientos de los sectores involucrados. Agregó que se debe diseñar un instrumento que sea funcional tanto para quienes contratan como para quienes prestan el servicio.

"Nosotros tenemos que atender las necesidades del ciudadano. Cuando usted pueda derogar una Ley del Trabajo que hacer una ley nueva, una nueva Ley del Trabajo que le sirva al empleador y que le sirva al empleado, que en la actualidad no le sirve a ninguno de los dos y además hay que ir hacia la derogación de la Ley de la inamovilidad", enfatizó.

Asimismo, sobre la posibilidad de eliminar la ley de inamovilidad laboral, la cual calificó como un "obstáculo para la productividad", Correa catalogó esta ley como un "centro de vagancia" porque, a su juicio ha servido para albergar empleados que cobran sin trabajar, por lo que perjudica al empleado.

Distribución de la renta petrolera

En el ámbito económico, el Correa sostuvo que los recursos obtenidos por la apertura en las áreas de minas e hidrocarburos deben destinarse de forma prioritaria a los sectores con mayores carencias financieras. Destacó que el sistema actual, donde los bonos no forman parte del salario, afecta la calidad de vida de los trabajadores.

"Que la renta petrolera, como producto de esta nueva apertura que tenemos, sea dirigida a los pensionados, a los jubilados. No puede ser que nadie le ponga atención al pensionado y al jubilado, que son los más necesitados y los maestros (...) particularmente pensionados, jubilados y maestros tienen que ser la primera prioridad de estos nuevos ingresos petroleros por motivo de minas o de los hidrocarburos", señaló.

¿Qué se espera sobre el cronograma electoral?

Respecto a las solicitudes de algunos sectores de oposición sobre un posible adelanto de comicios, Correa se remitió a lo establecido en la Constitución. Explicó que el proceso electoral ya cuenta con tiempos definidos para cada uno de los poderes públicos.

"El proceso electoral está previsto en la Constitución y cada uno de los poderes tiene un tiempo por el cual se ha electo. Yo no tengo previsto que se vea en la Constitución algo distinto a un proceso electoral que ahora llaman adelantar", concluyó.

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