Wingo activa vuelos a Porlamar: también anunciará un segundo destino en Venezuela

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El vicepresidente comercial y de planificación de la aerolínea Wingo, Jorge Jiménez, oficializó los planes de expansión de la compañía para el segundo semestre de 2026.

Los anuncios incluyen el inicio de operaciones hacia la Isla de Margarita y la próxima apertura de un nuevo destino regular que se sumará a las rutas ya existentes desde Bogotá y Medellín.

La aerolínea confirmó que activará una operación especial para la temporada vacacional de mitad de año.

Entre el 22 de junio y el 22 de julio, Wingo operará vuelos bajo la modalidad chárter en la ruta Bogotá-Porlamar-Bogotá, extendiendo posteriormente esta operación hacia la ciudad de Medellín.

Jiménez aclaró que estos vuelos hacia el estado Nueva Esparta serán comercializados de manera exclusiva a través de agencias de viajes, fortaleciendo así la cadena de comercialización turística entre ambas naciones.

Valencia, Maracaibo o Barquisimeto

Wingo se prepara para sumar una segunda ciudad venezolana a su red de vuelos regulares directos.

Actualmente, el equipo técnico de la aerolínea evalúa tres opciones estratégicas para conectar con Colombia: Maracaibo, Valencia y Barquisimeto.

“En las próximas semanas estaremos lanzando una nueva ruta directa entre Colombia y Venezuela. Uno de estos tres destinos será el elegido tras un análisis de demanda, turismo, reencuentros familiares y viajes de negocios”, adelantó Jiménez.

La decisión de expansión se sustenta en cifras sólidas. Desde 2017, Wingo ha transportado a más de 320 mil pasajeros entre ambos países.

Sus operaciones mantienen un factor de ocupación superior al 82%, lo que demuestra la alta demanda de la ruta colombiana para el viajero venezolano.

Actualmente, la oferta de la aerolínea se desglosa de la siguiente manera:

Bogotá - Caracas: Un vuelo diario (7 frecuencias semanales).

Medellín - Caracas: Tres vuelos semanales (martes, viernes y domingo).

El nuevo destino seleccionado operará como una conexión regular adicional, consolidando a Wingo como uno de los principales actores en el restablecimiento de la movilidad aérea binacional.