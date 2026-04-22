Delcy Rodríguez instala comisión para evaluar y clasificar activos de Venezuela: incluye a Luigi Pisella

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles la instalación de la comisión especial para la gestión y modernización del patrimonio del Estado.
Esta instancia tiene como misión fundamental auditar, clasificar y agilizar los procesos productivos de los activos públicos, desde sectores estratégicos hasta empresas no operativas.
El equipo de trabajo destaca por su carácter técnico y la inclusión de representantes del sector empresarial, buscando elevar los niveles de productividad del país mediante un modelo de gestión más ágil y moderno.
La comisión está conformada por altos funcionarios del Ejecutivo y una figura clave del gremio industrial privado:
- Ariadne Seijo: Procuradora General de la República.
- Calisto Ortega: Vicepresidente Sectorial de Economía.
- Anabel Pereira: Ministra de Economía y Finanzas.
- Luis Villegas: Ministro de Comercio Nacional e Industrias.
- Ángel Prado: Ministro del Poder Popular para las Comunas.
- Luigi Pisella: Expresidente de Conindustria, quien participa en representación del sector privado nacional.
Las 4 categorías de clasificación
Para dar cumplimiento al objetivo de optimización patrimonial, la comisión ha establecido cuatro categorías fundamentales en las que se agruparán los bienes y activos del Estado:
- Bienes y activos estratégicos: Aquellos que, por su naturaleza, permanecen bajo control exclusivo y total del Estado.
- Alianzas público-privadas: Activos donde el Estado mantiene la propiedad, pero busca capital, tecnología y eficiencia mediante acuerdos con privados para potenciar la producción.
- Oferta de activos no estratégicos: Bienes que no resultan esenciales para los procesos clave del Estado y que podrían ser puestos a disposición de otros sectores.
- Liquidación y aprovechamiento: Procesos destinados a activos en desuso para recuperar valor y reorientar recursos hacia áreas prioritarias.
La presidenta encargada subrayó que el objetivo estratégico de esta comisión es "apuntar hacia la productividad de Venezuela".
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