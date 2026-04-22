Cabello se refirió a las críticas de algunos sectores de la Revolución ante la reanudación de relaciones con el FMI

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​El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, abordó las posturas críticas surgidas dentro de las filas revolucionarias ante el reciente acercamiento entre el Estado venezolano y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante el “Encuentro por una Venezuela en paz y libre de sanciones”, Cabello señaló que algunos sectores caen en el error de “querer ver lo malo nada más”, ignorando el contexto de asfixia financiera provocado por las sanciones de Estados Unidos, que limitan severamente el acceso a financiamiento y la comercialización de recursos estratégicos del país.

En tal sentido, el ministro fue enfático al explicar que la reanudación de relaciones con el organismo responde a una necesidad técnica para recuperar recursos que pertenecen a la nación y que se encuentran bloqueados.

“El Fondo Monetario Internacional nos tiene 5 mil millones de dólares (…) la única manera de que nos devuelvan ese dinero, que es del pueblo venezolano, es que estemos en el sistema del FMI”, destacó Cabello, quien además lanzó un desafío a los críticos: “Si alguien tiene una mejor idea, plantéela”.

Coordinación de alto nivel

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, confirmó haber sostenido una conversación telefónica con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, con el fin de gestionar la activación de estos fondos.

Detalló que el objetivo central de este movimiento es utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) para estabilizar la economía nacional y, fundamentalmente, atender áreas críticas de servicio público.