Aumento salarial en Venezuela: actualizan estatus de la Mesa de Diálogo Laboral y Social

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El ministerio para el Proceso Social del Trabajo formalizó la instalación de las Mesas de Discusión Sectorial.

Este encuentro de alto nivel representa un paso estratégico hacia la estabilidad económica y la paz social, al reunir en una misma mesa a las centrales sindicales y al sector empresarial privado.

La iniciativa busca consolidar una "ruta única" que permita armonizar las necesidades de los trabajadores con las capacidades productivas del país, en un contexto de reinserción financiera internacional.

Ejes estratégicos: El camino hacia la recuperación del ingreso

El diálogo se ha estructurado sobre cuatro pilares fundamentales que definirán las próximas políticas laborales del Ejecutivo:

Poder adquisitivo: fortalecer el ingreso real de nuestra clase obrera.

Protección integral: optimizar los sistemas de bienestar para la familia trabajadora.

Impulso productivo: elevar los niveles de producción nacional.

Eficacia normativa: asegurar que las leyes laborales se cumplan de forma oportuna.

“La prosperidad de Venezuela se construye con diálogo y unión nacional. ¡Seguimos avanzando en acuerdos que dignifican el trabajo y robustecen nuestra economía!”, dijo la cartera para el Trabajo.