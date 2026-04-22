Arriba nuevo vuelo desde EEUU: 263 venezolanos repatriados este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de abril de 2026, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo 136 procedente de Phoenix, Arizona.

En el avión viajaron 263 venezolanos que regresaron desde EEUU, en un operativo gestionado por la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP).

Información sobre los repatriados

El grupo de retornados está conformado por 231 hombres, 25 mujeres y 7 menores de edad, de los cuales 5 son niños y 2 son niñas. Según la información oficial, el recibimiento se realizó bajo protocolos de seguridad y asistencia para garantizar el reencuentro de estos ciudadanos con su nación.

Organismos presentes en el recibimiento

La llegada de los venezolanos fue supervisada por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado. Entre las instituciones que participaron en el operativo se encuentran el Cicpc, el Sebin, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, junto a otros órganos de seguridad ciudadana.

Al bajar del avión, los ciudadanos atraviesan un túnel migratorio diseñado para organizar su entrada al país. Durante este trayecto, cada persona es entrevistada de manera individual para revisar su caso particular, buscando que el proceso de reinserción sea ordenado y directo.

Atención médica y bienestar

Una vez superado el control migratorio, los retornados reciben atención de salud por parte de diversas instituciones del Gobierno. Este chequeo médico integral forma parte del acompañamiento inicial para asegurar que los pasajeros se encuentren en buenas condiciones físicas tras su llegada.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube