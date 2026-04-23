Preparan más de 100 estaciones con gasolina premium para todo el país: ¿Cuándo estarán operativas?

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El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), Oscar Prosperi, prevé la apertura de más estaciones de servicio que venderán gasolina premium en todo el país.

Este sería el plan del ministerio de Hidrocarburos, de acuerdo al representante gremial

¿Cuántas estaciones más y en cuánto tiempo?

Según Prosperi, en los próximos tres meses estarán operativas en el país al menos cien estaciones de servicios para venta de gasolina súper premium.

"La idea es que se extienda a todo el país. Permitirle al usuario el acceso a una gasolina de un octanaje mayor más que todo para los vehículos nuevos",

El proyecto piloto fue de 10 estaciones de servicio en Caracas y ya se extendió a Carabobo y Lara.

El gremio actualmente negocia con el gobierno que pueda realizarse el cobro en bolívares en dichas estaciones, así como también puedan vender ambos tipos de gasolina, ya que no es rentable solo expender la súper Premium.

Fenegas también considera necesario cambiar el esquema de venta 50 centavos de dólar por litro para que sea sostenible el mantenimiento operativo de las estaciones de servicio, dijo en entrevista para Onda La Superestación.

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