AN se reúne con la Cámara Inmobiliaria: evaluarán propuesta para reformar las leyes del sector

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El pasado martes 21 de abril la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) asistió a una reunión con la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Rigel Sergent.

De acuerdo a una publicación de la Cámara en Instagram, el objetivo fue abordar la propuesta de reforma de las leyes inmobiliarias.



"En representación de la CIV participaron su presidente, Pablo González; la primera vicepresidenta, Ingrid Suárez; el consultor jurídico, Oswaldo Ablan; y el expresidente Roberto Orta, quienes expusieron la visión del gremio sobre la necesidad de actualizar el marco legal del sector para dinamizar el mercado, fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones que incentiven la confianza y la inversión en el sector", señala la publicación.



Durante la sesión se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo con las autoridades competentes, a fin de avanzar en propuestas que permitan concretar una reforma efectiva de las leyes inmobiliarias.

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