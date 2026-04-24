Cronograma y requisitos para postularse al Comité Judicial: Asamblea Nacional abre registro

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La Asamblea Nacional de Venezuela inició oficialmente el proceso para recibir a los candidatos que deseen formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

Este grupo de personas tendrá la responsabilidad de evaluar y seleccionar a quienes ocuparán los cargos de magistrados dentro del Tribunal Supremo de Justicia en el futuro cercano.

​La convocatoria está dirigida a todos los sectores de la sociedad que quieran participar en esta renovación institucional. El anuncio fue realizado este viernes por la comisión encargada del parlamento, basándose en lo establecido por la constitución y las leyes actuales.

¿​Qué se necesita para participar?

​Para formar parte de este comité es indispensable ser de nacionalidad venezolana y contar con una trayectoria profesional respetable y honesta. Además, los aspirantes deben ser mayores de treinta y cinco años al momento de su postulación para asegurar que cuenten con la madurez necesaria para el cargo.

​Otro punto fundamental es el historial legal de la persona. No podrán participar aquellos que tengan condenas por delitos o que hayan recibido sanciones por parte de los organismos de control del Estado. Es necesario que el perfil del candidato esté libre de cualquier tipo de impedimento legal o administrativo vigente.

​Carpeta y documentos a entregar

​Los interesados deben preparar una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, que contenga todos los documentos debidamente ordenados, firmados y numerados en cada página. Entre los papeles requeridos están:

La carta de postulación

La aceptación del cargo

Una copia de la cédula de identidad

Los títulos de los estudios realizados

​Foto reciente tamaño carnet

Resumen de la trayectoria laboral o currículo.

En caso de que el candidato tenga títulos universitarios obtenidos en el extranjero, estos deben estar traducidos al español y contar con los sellos legales correspondientes para ser válidos en el país.

​Fechas y dirección de entrega

​El plazo para entregar estos documentos es corto, iniciando el viernes 24 de abril y terminando el viernes 1 de mayo de 2026. La oficina encargada trabajará en un horario corrido desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde para recibir a todos los postulantes interesados.

​El sitio de recepción es el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, ubicado en la esquina de Pajaritos en el centro de Caracas. Los ciudadanos que necesiten más información o quieran seguir el desarrollo de esta actividad pueden consultar las redes sociales oficiales del parlamento venezolano.

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