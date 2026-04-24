Delcy Rodríguez anuncia el fin de la Ley de Amnistía: ¿Qué pasará con los casos excluidos?

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la culminación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento legal que, desde su entrada en vigor el pasado 20 de febrero, otorgó libertad plena a 8.616 personas en todo el territorio nacional.

Durante la instalación de la instancia que coordinará la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, Rodríguez aclaró que el fin de esta ley no significa el cierre de las vías procesales, sino una transición hacia nuevos mecanismos de justicia.

La mandataria (E) explicó que los casos que no fueron abarcados por la amnistía o que estaban excluidos expresamente por la normativa, serán canalizados a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz y la recién creada comisión de reforma judicial.

“Esta ley de amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados o estaban excluidos expresamente, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, puntualizó Rodríguez, subrayando que la nueva etapa institucional busca un ordenamiento más integral.

Hacia una justicia "sin distinciones"

Rodríguez detalló que la Gran Consulta Nacional busca saldar una deuda histórica con la ciudadanía, permitiendo que los venezolanos participen directamente en el debate sobre la transformación del sistema judicial.

El objetivo estratégico de esta reforma es consolidar un sistema que garantice a todos los ciudadanos un acceso a la justicia que sea “rápido, imparcial y sin distinciones de ningún tipo”.