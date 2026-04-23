¿Qué agenda espera desarrollar Delcy Rodríguez con John Barrett?

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Este jueves 23 de abril, arribó a Venezuela el diplomático John Barrett, designado como el nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos (EEUU) en el país.

Tras su llegada, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, manifestó la disposición del Ejecutivo Nacional de profundizar una agenda de trabajo conjunta bajo los principios de respeto mutuo y beneficio bilateral.

La Embajada estadounidense difundió las primeras imágenes de Barrett tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde fue recibido por el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, en un primer encuentro formal de cortesía.

Una agenda "Ganar-Ganar" y sin sanciones

Para la presidenta encargada, la llegada de Barrett representa una oportunidad para consolidar los avances logrados en los últimos meses, aunque subrayó que la normalización plena de las relaciones pasa necesariamente por el levantamiento de las restricciones financieras.

“Nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo, una agenda que debe estar basada en el respeto. Le damos la bienvenida. Debe estar marcando una cooperación que sea ganar-ganar para ambos países. Hemos dado adelantos y avances, pero falta: no puede haber una sola sanción vigente en Venezuela”, aseveró Rodríguez.

Perfil del nuevo diplomático

John Barrett asume la jefatura de la misión tras el breve paso de Laura Dogu, quien fue nombrada a finales de enero para la reapertura de la delegación diplomática tras siete años de interrupción.

Barrett cuenta con una amplia trayectoria en la región:

Viene de desempeñarse como Encargado de Negocios en Guatemala.

Fue consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de Perú.

Ejerció como Cónsul General en Recife, Brasil.

Hacia la estabilidad bilateral

La agenda inmediata de Barrett se centrará en dar continuidad a los mecanismos de diálogo establecidos, centrados en la cooperación energética, la seguridad regional y la facilitación de trámites consulares.

La administración de Delcy Rodríguez ha sido enfática en que el éxito de esta nueva etapa diplomática dependerá del reconocimiento de la institucionalidad venezolana y de la voluntad de Washington para desmantelar la arquitectura de sanciones que, según el Gobierno, sigue limitando el potencial de la relación "ganar-ganar" planteada por Caracas.